2019-02-25T15:21:50+03:00
Общество

На территории Белгородского региона объявили о «желтом» уровне опасности погоды

Сильные порывы ветра до 15 метров в секунду обрушатся на Подмосковье и Москву, а также на ряд областей страны
Ирина ТАРАСОВА
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На территории Белгородского региона объявили о «желтом» уровне опасности погоды.На территории Белгородского региона объявили о «желтом» уровне опасности погоды.Фото: "КП" Архив
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На 26 февраля в Белгородском регионе, Подмосковье и Москве, а также в ряде других областей России объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 21:00 26 февраля.

Сильные порывы ветра обрушатся и на территории Ивановской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Орловской, Липецкой, Курской, Воронежской областей.

Завтра в Белгороде ожидается снегопад при температуре от 0 до 2 градусов тепла. Ночью также будет плюсовая температура – до +1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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