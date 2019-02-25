История развития и становления службы белгородских судебных приставов в судьбе одного человека

СЕГОДНЯ 14:19 2019-02-25T14:19:13+03:00

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На заслуженный отдых коллектив УФССП России по Белгородской области проводил ветерана ФССП России, уважаемого наставника, профессионала своего дела Ларису Барамыкину. Более 25 лет Лариса Николаевна работала в службе судебных приставов. Ее история – это история развития и становления Белгородской службы судебных приставов.

В далеком 1993 году она не побоялась сменить профессию геолога на судебного пристава-исполнителя. Лариса Барамыкина вспоминает:

- Время тогда было тяжелое, профессия геолога стала ненужной и передо мной встал трудный выбор. Необходимо было сменить работу, получить новое образование, но я ни разу не пожалела о своем решении. Всегда искренне гордилась своей работой и своими коллегами.

Последние 4 года службы Лариса Николаевна отвечала за одно из самых сложных направлений деятельности — работу с обращениями граждан. Каждое письмо, будь то от взыскателя или от должника, не было оставлено ею без внимания.

Лариса Николаевна награждена медалями «В память 200-летия Минюста России», «Ветеран Федеральной службы судебных приставов», «За службу» I, II, III степени, почетной грамотой ФССП России, отмечена благодарностью Минюста России

ИСТОЧНИК KP.RU