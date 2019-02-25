СЕГОДНЯ 13:05 2019-02-25T13:05:57+03:00

Сегодня белгородские водители «Яндекс.Такси» вышли на митинг с требованиями повысить оплату.

Несколько десятков сотрудников сервиса вышли на площадку у ледовой арены «Серебряный Донец»

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Сегодня с 9 утра до 12 дня водители «Яндекс.Такси» вышли на митинг, который проходил на парковке возле городского пляжа. Это уже не первая протестная акция таксистов, ранее 25 января более 40 человек собирались у гипермаркета «Линия».

Сотрудники сервиса требовали повышения тарифов и снижения комиссии у руководства. Митингующие также требовали ввести должность представителя «Яндекс.Такси» в Белгороде, для урегулирования вопросов. Сейчас такого человека нет.

Бастующие говорят о том, что из-за низкого тарифа не возможно заработать даже 1000 рублей за десятичасовую смену. При этом они предъявляют требования только работодателю, ведь пассажиры не виноваты в низкой заработной плате сотрудников такси.

Отметим, что все часы, когда продолжалась протестная акция, ее участники не отвечали на заявки в приложении.

ИСТОЧНИК KP.RU