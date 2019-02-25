В 2018 году белгородские энгергетики выполнили более 7 тысяч договоров ТП

СЕГОДНЯ 12:03 2019-02-25T12:03:44+03:00

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За прошедший год выполнено свыше семи тысяч договоров ТП к сетям общей мощностью 169 МВт. К электросетям подключено 5 828 электроустановок физических лиц мощностью 82,5 МВт и 1 183 юридических лиц мощностью 86,5 МВт, в числе которых предприятия АПК, объекты малого бизнеса, социальные учреждения и объекты жизнеобеспечения.

К наиболее крупным объектам потребляемой мощностью 1000 кВт относится промпарк научно-образовательного центра «Бирюч», построенный в Красногвардейском районе Белгородской области для развития целого ряда наукоемких отраслей. Договор ТП энергетики выполнили с опережением графика, обеспечив надежное электроснабжение коттеджного поселка, лабораторий и других объектов промпарка. Для подачи электроэнергии построено 12 км воздушной линии 10 кВ.

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В списке социально значимых объектов ТП прошлого года - около 100 учреждений различного профиля, в их числе: клиника сердца в Старом Осколе, детский развлекательный центр «Мастерславль Белгород», ФОКи с бассейнами в Валуйках и Волоконовке, детсад на 150 мест, совмещенный с аналогичной по вместимости начальной школой в микрорайне «Спутник» в Белгороде, шебекинская школа №3. Также филиал обеспечил электроснабжение более 10 крупных объектов АПК региона, работающих по программам импортозамещения.

Подать заявку на ТП к сетям и оплатить услугу можно как очно в офисах обслуживания потребителей, так и на сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru в личном кабинете клиента. Здесь же с помощью интерактивной карты перспективного резерва мощности можно определить наличие свободных мощностей в том или ином районе области и на интерактивном калькуляторе рассчитать примерную стоимость услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU