Белгородские судебные приставы заняли 1 место в соревнованиях по гиревому спорту

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-25T09:18:24+03:00

Спортсмены выполнили по два упражнения — «рывок» и «толчок» с гирями весом 24 килограмм

Изменить размер текста: A A

Белгородские судебные приставы заняли 1 место по гиревому спорту в зачет 55-й Спартакиады Белгородской региональной организации Общество «Динамо» среди коллективов физической культуры 2 группы. Во 2 группе было представлено 5 команд, спортсмены выполнили по два упражнения — «рывок» и «толчок» с гирями весом 24 килограмм.

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов структурных подразделений УФССП России по Белгородской области Алексей Щербинин, Роман Дмитрук, Евгений Кобелев, Дмитрий Ровчаг показали отличные результаты и привели к победе команду.

ИСТОЧНИК KP.RU