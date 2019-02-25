Белгородские судебные приставы заняли 1 место в соревнованиях по гиревому спорту
Спортсмены выполнили по два упражнения — «рывок» и «толчок» с гирями весом 24 килограмм
Алексей Щербинин, Роман Дмитрук, Евгений Кобелев, Дмитрий Ровчаг. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Белгородские судебные приставы заняли 1 место по гиревому спорту в зачет 55-й Спартакиады Белгородской региональной организации Общество «Динамо» среди коллективов физической культуры 2 группы. Во 2 группе было представлено 5 команд, спортсмены выполнили по два упражнения — «рывок» и «толчок» с гирями весом 24 килограмм.
Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов структурных подразделений УФССП России по Белгородской области Алексей Щербинин, Роман Дмитрук, Евгений Кобелев, Дмитрий Ровчаг показали отличные результаты и привели к победе команду.
ИСТОЧНИК KP.RU