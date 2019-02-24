В Белгороде загорелась вытяжная система на фасаде «Мангальной»

СЕГОДНЯ 16:02 2019-02-24T16:02:41+03:00

На месте происшествия работали три пожарных машины и девять спасателей

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Сегодня днем, 24 февраля, поступило сообщение о возгорании на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы. Очевидцы сообщили, что горит двухэтажное здание в Белгороде по улице Есенина.

На место происшествия прибыли три пожарные машины и девять спасателей. Специалисты установили, что произошло возгорание вытяжной системы на фасаде здания.

- В 13:48 пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае происшествия звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «101» или «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU