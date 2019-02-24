2019-02-24T12:37:47+03:00
Общество

Жителям Старого Оскола вновь пристали «неправильные» платежки за коммуналку

Чиновники от администрации вновь пообещали исправить допущенные ошибки в платежных документах
Ирина ТАРАСОВА
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Жителям Старого Оскола вновь пристали «неправильные» платежки за коммуналкуЖителям Старого Оскола вновь пристали «неправильные» платежки за коммуналкуФото: "КП" Архив
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Платежки на оплату коммунальных услуг старооскольцам опять рассчитали с неточностями. Правда, число платежек с искаженными сведениями в разы меньше, чем в январе, но… Чиновники от администрации на пресс-конференции подтвердили, что постараются исправить ситуацию, хотя до этого такое же обещание уже звучало.

При этом следует отметить, что повтор январской чехарды с начислениями за «коммуналку», хотя и в ином масштабе, говорит, что с обработкой актуальных персональных данных в очередной раз не справились ответственные за этот участок работы специалисты.

На пресс-конференции, которая прошла в администрации Старооскольского горокруга, прозвучало, что актуальные сведения о населении переданы в соответствующие структуры. Чиновники также вынуждены были принести извинения за повтор ситуации.

Тем же, кто получил платежки с ошибками, рекомендовали оплачивать коммунальные услуги и обращение с ТКО в соответствии с принятыми нормативами и по факту зарегистрированных в домовладении лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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