Жителям Старого Оскола вновь пристали «неправильные» платежки за коммуналку
Платежки на оплату коммунальных услуг старооскольцам опять рассчитали с неточностями. Правда, число платежек с искаженными сведениями в разы меньше, чем в январе, но… Чиновники от администрации на пресс-конференции подтвердили, что постараются исправить ситуацию, хотя до этого такое же обещание уже звучало.
При этом следует отметить, что повтор январской чехарды с начислениями за «коммуналку», хотя и в ином масштабе, говорит, что с обработкой актуальных персональных данных в очередной раз не справились ответственные за этот участок работы специалисты.
На пресс-конференции, которая прошла в администрации Старооскольского горокруга, прозвучало, что актуальные сведения о населении переданы в соответствующие структуры. Чиновники также вынуждены были принести извинения за повтор ситуации.
Тем же, кто получил платежки с ошибками, рекомендовали оплачивать коммунальные услуги и обращение с ТКО в соответствии с принятыми нормативами и по факту зарегистрированных в домовладении лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU