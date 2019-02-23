2019-02-23T14:54:55+03:00
Общество

В Белгородском зоопарке появились залетные гости

Птицы прилетают, чтобы переждать суровые погодные условия
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском зоопарке появились залетные гости. Фото из группы ВКонтакте Белгородского зоопарка.В Белгородском зоопарке появились залетные гости. Фото из группы ВКонтакте Белгородского зоопарка.
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Не секрет, что Белгородский зоопарк — дом не только для постоянных обитателей, здесь любят погостить и временные постояльцы. Такими в период зимних холодов становятся залетные птицы. Об этом рассказали работники зоопарка.

Этой зимой в теплом озере, что расположено прямо в центральной зоне зоопарка, поселилось около 30 залетных особей. Они прилетают сюда, чтобы согреться, провести недельку- другую в комфортных условиях и, конечно, подкрепиться. И прекрасно соседствуют с постоянными жителями.

В зоопарке таким нежданным гостям только рады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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