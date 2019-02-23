Волейболисты Белгородского госуниверситета стали чемпионами волейбольного турнира

СЕГОДНЯ 11:48 2019-02-23T11:48:46+03:00

В УСК Светланы Хоркиной завершился турнир памяти А.И. Коротеева, в котором принимали участие 10 команд

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На протяжении двух дней волейбольные команды вузов Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской и Воронежской областей определяли сильнейшего в бескомпромиссной борьбе. В результате чемпионом шестого турнира памяти всесоюзного судьи А.И. Коротеева стала команда НИУ «БелГУ» - 1, серебряные медали у представителей БГТУ им. В.Г. Шухова, бронзу завоевали волейболисты команды НИУ «БелГУ» - 2.

Ректор Белгородского госуниверситета профессор Олег Полухин поблагодарил студентов за любовь к спорту, поздравил победителей и призеров и отметил, что турнир памяти А.И. Коротеева популяризирует волейбол.

Награждали победителей, призеров и участников ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, волейболисты-чемпионы Олимпийских игр Сергей Тетюхин и Тарас Хтей, а также друг А.И. Коротеева Геннадий Калмыков. Кроме кубков и медалей команды получили денежные премии.

Индивидуальные призы лучшим игрокам вручила дочь Александра Коротеева Анна Коротеева.

ИСТОЧНИК KP.RU