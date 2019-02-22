2019-02-22T17:12:28+03:00
Общество

Житель Белгородской области по чужому паспорту оформил кредит

Ирина ТАРАСОВА
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Житель Белгородской области по чужому паспорту оформил кредит.Житель Белгородской области по чужому паспорту оформил кредит.Фото: "КП" Архив
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51-летний житель Губкина рассказал в полиции, что у него пропал паспорт, а теперь у него требуют выплатить кредит, который он не брал. Выяснилось, что во время застолья его приятель незаметно взял паспорт, а затем оформил кредит.

Полицейские нашли 30-летнего приятеля потерпевшего, причастного к краже. Он рассказал, что оформил кредит в размере 10 тысяч в микрофинансовой организации. Взятые деньги мужчина потратил.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и мошенничество в сфере кредитования), после которого будет определена мера наказания виновному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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