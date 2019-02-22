В Белгороде пожарные и спасатели помогли снять кошку с высокого дерева

СЕГОДНЯ 16:17 2019-02-22T16:17:38+03:00

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Около семи часов вечера 21 февраля в Единую дежурно-диспетчерскую службу Белгорода обратилась встревоженная жительница одного из многоквартирных домов, расположенного на улице Победы, у которой кошка не могла самостоятельно спуститься с высокого дерева. Снимать ее пришлось с помощью автолестницы.

Животное забралось на высокое дерево и самостоятельно спуститься не могло. Прибывшие к месту вызова огнеборцы пожарно-спасательной части № 2 Белгорода и спасатели областного центра установили автолестницу. Поднявшись по ней к кошке, один из спасателей снял перепуганное животное с дерева, благополучно спустил его на землю и передал в руки хозяйке.

Напомним, что основная задача пожарно-спасательных подразделений – это спасение людей. В данном случае был учтен тот факт, что в этот момент помощь людям не требовалась, поэтому сотрудники МЧС откликнулись на просьбу об оказании помощи животному.

ИСТОЧНИК KP.RU