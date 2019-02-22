В Белгороде чествовали защитников Отечества

СЕГОДНЯ 12:18 2019-02-22T12:18:06+03:00

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В фойе Дворца культуры «Энергомаша» гостей праздника, посвященного Дню защитника Отечества, встречала тематическая выставка «Герои среди нас». В зале собрались те, кто стоит на страже безопасности жителей областного центра. Под звуки марша военные офицеры внесли государственный флаг, флаги Белгородской области и Белгорода, грамоту о присвоении областному центру звания «Город воинской славы».

Открыл праздничное собрание исполняющий обязанности главы администрации города Юрий Галдун. Он выразил слова признательности тем, кто обеспечивает покой горожан, поблагодарил ветеранов за активную жизненную позицию, а также вручил благодарности и благодарственные письма администрации Белгорода. В числе награжденных военнослужащие, сотрудники УМВД, Росгвардии, управления ГОЧС Белгорода, муниципальной стражи, педагоги и учащиеся кадетских классов.

ИСТОЧНИК KP.RU