Банк «Открытие» меняет линейку накопительных счетов

СЕГОДНЯ 12:33 2019-02-22T12:33:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Главным преимуществом накопительного счета является свобода управления своими сбережениями - возможность пополнения и частичного снятия наличных со счета без ограничений.

Размер ставки зависит от срока размещения денежных средств на счете и с 1 марта максимально составит 9% - это наиболее выгодное предложение на российском рынке среди крупнейших банков. Проценты начисляются на каждое поступление денежных средств и только за каждый полный календарный месяц нахождения суммы на счете. А их выплата производится ежемесячно на счёт клиента.

Кроме того, с 1 марта банк «Открытие» также повысит ставку по счету «Моя Копилка» - до 7% в рублях. Ставки в долларах и евро останутся без изменений.

- Мы рады предложить нашим клиентам новый продукт, который, уверен, будет пользоваться спросом у наших клиентов. Накопительные счета становятся все более популярны, обеспечивая идеальное соотношение высокой доходности и свободы управления своими сбережениями, - отметил Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса ПАО Банк «ФК Открытие».

ИСТОЧНИК KP.RU