2019-02-22T16:08:49+03:00
Общество

В Белгородской области собрали 22 тонны сосновых шишек

Шишки собирают вручную при помощи специального шеста с крюком на конце
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.Фото пресс-службы управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.
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Работу по сбору и сушке шишек лесоводы начали с ноября прошлого года (в период урожайной спелости семян) и продолжат вплоть до апреля 2019 года (до момента опадения плодов). Несмотря на слабый урожай, на сегодняшний день сотрудниками управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области, а также структурных подразделений собрано более 22 тонн сосновых шишек. Сбор производят вручную с веток хвойников, используя при этом специальное приспособление для пригибания веток – шест с крюком на конце.

Затем заготовленные шишки проходят тщательный цикл переработки. Все полученные семена хранятся на специальных складах при определенной температуре.

Качественное семенное сырье отправляют для посева в питомники Белгородской области. В этом году планируется вырастить посадочного материала лесных растений около 30 миллионов штук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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