2019-02-22T10:39:10+03:00
Общество

«Ростелеком» и благотворительный фонд «Почет» обучат ветеранов РЖД компьютерной грамотности

1000 учебников предназначены для обучения пенсионеров-железнодорожников компьютерной грамотности в 20 регионах РФ
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Генеральный директор фонда «Почет» Борис Калатин отметил актуальность социализации людей старшего поколения в цифровую эпоху. Сотрудники фонда прикладывают серьезные усилия для организации учебных классов, оборудованных компьютерами и доступом в интернет, проводят набор групп и обеспечивают оплату труда преподавателей.

Первые группы уже набраны в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Иркутске и вскоре приступят к занятиям.

«Ростелеком» обеспечивает посетителей классов учебными пособиями и методическими материалами, актуализирует ранее разработанные материалы, внедряет новые учебные модули и поддерживает сайт www.azbukainterneta.ru. На сайте в электронном виде размещен основной учебник «Азбука интернета», методические материалы для преподавателей, дополнительные модули расширенного курса для продвинутых пользователей и прочая информация.

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках сотрудничества ПАО «Ростелеком» с Пенсионным фондом РФ. Цель сотрудничества — облегчение доступа пенсионеров к получению госуслуг в электронном виде и повышение качества жизни.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» получили рецензию Института информатизации образования РАО. Они соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы своевременно, а также полезны и необходимы аудитории, которой адресованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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