Белгородские школьники сняли на видео падающую крышу своей гимназии

СЕГОДНЯ 10:30 2019-02-22T10:30:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Видеозапись с падающей кровлей, кусками шифера, лежащего на земле и криками за кадром «Мы умрем», «Крыши падают», которую разместили в четверг в социальных сетях и ряде СМИ, не на шутку переполошила белгородцев.

Сообщалось также, что на видео снят момент обрушения части кровли в белгородской гимназии №3.

«Событие» в телеграм-канале «Белгород1» прокомментировала начальник управления образования Белгорода Ирина Гричаникова. Она сказала, что «в школе идут ремонтные работы кровли. Никакого обвала не произошло. Территория огорожена, там работают строители. Как они работают, скидывают шифер или нет — мне неизвестно, я не строитель. Ни жизни, ни здоровью ничего не угрожает».

ИСТОЧНИК KP.RU