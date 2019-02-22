2019-02-22T10:30:25+03:00
Общество

Белгородские школьники сняли на видео падающую крышу своей гимназии

Фейковая новость переполошила и жителей города, и компетентные органы
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородские школьники сняли на видео "падающую" крышу своей гимназии.Белгородские школьники сняли на видео "падающую" крышу своей гимназии.
Изменить размер текста:

Видеозапись с падающей кровлей, кусками шифера, лежащего на земле и криками за кадром «Мы умрем», «Крыши падают», которую разместили в четверг в социальных сетях и ряде СМИ, не на шутку переполошила белгородцев.

Сообщалось также, что на видео снят момент обрушения части кровли в белгородской гимназии №3.

«Событие» в телеграм-канале «Белгород1» прокомментировала начальник управления образования Белгорода Ирина Гричаникова. Она сказала, что «в школе идут ремонтные работы кровли. Никакого обвала не произошло. Территория огорожена, там работают строители. Как они работают, скидывают шифер или нет — мне неизвестно, я не строитель. Ни жизни, ни здоровью ничего не угрожает».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» и благотворительный фонд «Почет» обучат ветеранов РЖД компьютерной грамотности
Музеям Белгородской области предложили участвовать в конкурсе экскурсий о Великой Отечественной
Митинг «Яндекс.Такси» пройдет на парковке городского пляжа Белгорода
О прогулках белгородцев с ограниченными возможностями позаботятся в усадьбе Юсуповых
В Старом Осколе мусорные баки соседствуют с детскими площадками
В преддверии Дня защитника Отечества 24 молодых белгородских пристава приняли присягу
Банк УРАЛСИБ запустил чат поддержки клиентов в Интернет-банке для бизнеса
В Белгороде обсудили вопросы создания Единых центров управления сетями
Российские и зарубежные металлурги посетили Белгородчину
«Ростелеком» дарит абонентам год безопасности
20 студентов стали обладателями персональных стипендий мэра Белгорода
На Белгородскую область обрушилась непогода
Белгородские спасатели и представители газовой службы проводят рейды безопасности по домам жителей региона
Белгородские энергетики готовятся к половодью
В Белгородском регионе планируют потратить 700 миллионов рублей на благоустройство территорий
«Металлоинвест»: масштабная трансформация для эффективной работы
Белгородец украл у сестры золотые украшения на 70 тысяч рублей
Белгородец после ссоры с женой испортил чужой автомобиль
Белгородские спасатели вызволили из ловушки отчаянно вывшего пса
В Сбербанке стартовали продажи нового индивидуального пенсионного плана
В Белгороде с торгов продадут арестованные автомобили должников
Банк УРАЛСИБ получил награду за достижения в области развития искусственного интеллекта
С первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам белгородцы привезли серебро
В Старом Осколе в спортивно-развлекательном центре «Айсберг» «тушили» пожар
В Белгороде в выставочном зале «Родина» откроется выставка… кошек
Академик РАН высоко оценил исследования ученых Белгородского госуниверситета в области искусственного интеллекта