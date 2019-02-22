Музеям Белгородской области предложили участвовать в конкурсе экскурсий о Великой Отечественной

СЕГОДНЯ 09:42 2019-02-22T09:46:55+03:00

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Музей Победы объявил о начале всероссийского конкурса «Лучшая экскурсия о Великой Отечественной войне». Творческое состязание проводится в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы.

Экскурсоводы федеральных, региональных, городских и школьных музеев должны будут продемонстрировать свое профессиональное мастерство при работе с детьми и молодежью по такой сложной и серьезной теме, как Великая Отечественная война. Конкурс призван поддержать стандарты качества экскурсионной работы в военно-исторической сфере и способствовать повышению престижа профессии экскурсовода.

Участники будут соревноваться по двум номинациям – «Музей детям» (экскурсии для школьников) и «Молодежный портал» (программы для тех, кому от 18 до 30 лет). Жюри оценит соблюдение экскурсионной методики, интерактивность и оригинальность, глубину раскрытия темы и так далее.

Для участия необходимо до 20 апреля 2019 года направить в адрес музея видеозапись тематической экскурсии.

Участвовать в конкурсе может любой музей, независимо от его уровня или формы подчиненности.

Награждение победителей состоится в Музее Победы в Международный день музеев - 18 мая 2019 года. Лучшим экскурсоводам и музеям – участникам конкурса вручат сертификаты. Записи наиболее ярких и оригинальных экскурсий разместят на сайте и в соцсетях музея.

ИСТОЧНИК KP.RU