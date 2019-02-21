2019-02-21T16:34:40+03:00
Общество

Митинг «Яндекс.Такси» пройдет на парковке городского пляжа Белгорода

Время и место митинга таксисты согласовали в мэрии города
Ирина ТАРАСОВА
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Митинг «Яндекс.Такси» пройдет на парковке городского пляжа Белгорода.Митинг «Яндекс.Такси» пройдет на парковке городского пляжа Белгорода.Фото: "КП" Архив
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25 февраля с 9 до12 часов пройдет митинг водителей «Яндекс.Такси». Время и место проведения протестного мероприятия согласовано в мэрии Белгорода. Митинг пройдет на парковке городского пляжа, хотя ранее было объявлено, что водители «Яндекс.Такси» встретятся у «Линии», а затем устроят автопробег.

В мэрии организаторов митинга предупредили о том, что необходимо соблюдать общественный порядок, не препятствовать свободному проходу и проезду горожан.

Напомним, что таким образом водители «Яндекс.Такси» хотят обратить внимание на низкие тарифы на перевозку пассажиров, а следовательно и невысокие заработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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