Митинг «Яндекс.Такси» пройдет на парковке городского пляжа Белгорода

СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-21T16:34:40+03:00

Время и место митинга таксисты согласовали в мэрии города

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25 февраля с 9 до12 часов пройдет митинг водителей «Яндекс.Такси». Время и место проведения протестного мероприятия согласовано в мэрии Белгорода. Митинг пройдет на парковке городского пляжа, хотя ранее было объявлено, что водители «Яндекс.Такси» встретятся у «Линии», а затем устроят автопробег.

В мэрии организаторов митинга предупредили о том, что необходимо соблюдать общественный порядок, не препятствовать свободному проходу и проезду горожан.

Напомним, что таким образом водители «Яндекс.Такси» хотят обратить внимание на низкие тарифы на перевозку пассажиров, а следовательно и невысокие заработки.

ИСТОЧНИК KP.RU