2019-02-21T15:58:07+03:00
Общество

О прогулках белгородцев с ограниченными возможностями позаботятся в усадьбе Юсуповых

На реализацию проекта в Ракитном будет потрачено около 500 тысяч рублей из Фонда президентских грантов
Ирина ТАРАСОВА
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О прогулках белгородцев с ограниченными возможностями позаботятся в усадьбе Юсуповых. Фото из открытых источников.О прогулках белгородцев с ограниченными возможностями позаботятся в усадьбе Юсуповых. Фото из открытых источников.
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Благодаря президентскому гранту в культурно-историческом центре имени князей Юсуповых в Ракитном люди с ограниченными возможностями смогут совершать прогулки. Цент потратит около 500 тысяч рублей, выделенных Фондом президентских грантов, чтобы туристы с ОВЗ смогли побывать на экскурсиях по музею, увидеть полную экспозицию, расположенную на первом этаже усадьбы, ознакомиться с архивными материалами.

В центре рассказали, что на специально установленном интерактивном столе расположится электронная книга по тематике каждой комнаты. Столы изготовят низкими, чтобы человек на коляске смог подъехать и ознакомиться со всеми представленными материалами. Работы планируется закончить к сентябрю.

Напомним, что центр появился в Ракитном в 2015 году в здании единственной в регионе сохранившейся дворянской усадьбы князей Юсуповых, памятника архитектуры XIX столетия. Уже отремонтированы анфилады, бальный зал, фойе и трапезная.

Отметим, что одно время в здании усадьбы размещалась школа для детей с умственной отсталостью. После ее закрытия часть детей учится на дому, а часть родители были вынуждены отправить в школу-интернат Алексеевки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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