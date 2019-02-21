В Старом Осколе мусорные баки соседствуют с детскими площадками

СЕГОДНЯ 14:14 2019-02-21T14:14:38+03:00

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Обращение к властям Старого Оскола с просьбой навести порядок на детских площадках, где установлены мусорные контейнеры, направили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Белгородской области. Они просят объяснить, почему в одних дворах мусорные баки соседствуют с детскими площадками, в других к имеющимся местам сбора отходов добавлены новые, явно лишние.

В ОНФ рассказали, что, к примеру, в микрорайоне Весеннем во дворе дома №22 полуторакубовый мусорный контейнер установлен прямо на детской площадке. Такие же контейнеры были обнаружены и в микрорайоне Жукова у дома №4, и в микрорайоне Интернациональном у дома №13. На Жукова мусорный контейнер стоит рядом с большим полуподземным накопителем мусора. В микрорайоне Интернациональном во дворе оборудована огороженная площадка с четырьмя стандартными мусорными контейнерами хорошего качества. Тем не менее, в нескольких метрах от нее вплотную к ограждению детской площадки разместили еще один большой контейнер.

Активисты ОНФ рассчитывают, что их обращение оперативно рассмотрят в администрации Старооскольского городского округа и что к решению вопроса подключится управляющие компании и операторы по вывозу ТКО.

ИСТОЧНИК KP.RU