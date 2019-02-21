2019-02-21T12:56:52+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запустил чат поддержки клиентов в Интернет-банке для бизнеса

Банк УРАЛСИБ запустил онлайн-чат поддержки для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь представители бизнесамогут задавать вопросы специалисту Банка в чате непосредственнов Интернет-банке для бизнеса «УРАЛСИБ бизнес-online»
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При этом клиенту не нужноназывать в чате кодовое слово или дополнительно вводить свои данные. Консультанты Банка идентифицируют клиента в системе Интернет-банк и предоставят персональные консультации по следующим вопросам:

- обслуживание расчетного счета

- состояние счета и платежа

- подключение новых продуктов и услуг

- информация о тарифах и продуктах Банка УРАЛСИБ

Обновленный Интернет-банк для бизнеса «УРАЛСИБ бизнес-online» был запущен в промышленную эксплуатацию с 1 октября 2018 года.Интернет-банк для бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ»вошёл в Топ-10 лучших интернет-банков рейтинга агентстваMarkswebb в рамках исследования BusinessInternetBankingRank - 2018.

Получить подробную информацию можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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