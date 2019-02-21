2019-02-21T11:34:24+03:00
Общество

В Белгороде обсудили вопросы создания Единых центров управления сетями

20 февраля в Белгородэнерго состоялось рабочее совещание заместителей главных инженеров – начальников ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Реформирование системы оперативно-технологического управления (ОТУ) является одним из ключевых проектов Концепции цифровой трансформации 2030, принятой Советом директоров ПАО «Россети» в конце прошлого года. Проект предусматривает полную автоматизацию и цифровизацию сетевого комплекса и, как следствие, уменьшение времени на ликвидацию аварийных отключений.

В рамках реформы ОТУ все филиалы перейдут на одноуровневую модель управления энергообъектами, и будут созданы единые центры управления сетями. Цифровые каналы связи и современные информационные системы новых ЕЦУС позволят диспетчерскому персоналу в режиме онлайн контролировать состояние электросетевых объектов 0,4-110 кВ, видеть перетоки электроэнергии и мощности, анализировать параметры качества электроэнергии, текущие данные о напряжении у потребителя, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад.

Читать далее >>>

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Российские и зарубежные металлурги посетили Белгородчину
«Ростелеком» дарит абонентам год безопасности
20 студентов стали обладателями персональных стипендий мэра Белгорода
На Белгородскую область обрушилась непогода
Белгородские спасатели и представители газовой службы проводят рейды безопасности по домам жителей региона
Белгородские энергетики готовятся к половодью
В Белгородском регионе планируют потратить 700 миллионов рублей на благоустройство территорий
«Металлоинвест»: масштабная трансформация для эффективной работы
Белгородец украл у сестры золотые украшения на 70 тысяч рублей
Белгородец после ссоры с женой испортил чужой автомобиль
Белгородские спасатели вызволили из ловушки отчаянно вывшего пса
В Сбербанке стартовали продажи нового индивидуального пенсионного плана
В Белгороде с торгов продадут арестованные автомобили должников
Банк УРАЛСИБ получил награду за достижения в области развития искусственного интеллекта
С первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам белгородцы привезли серебро
В Старом Осколе в спортивно-развлекательном центре «Айсберг» «тушили» пожар
В Белгороде в выставочном зале «Родина» откроется выставка… кошек
Академик РАН высоко оценил исследования ученых Белгородского госуниверситета в области искусственного интеллекта