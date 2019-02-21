В Белгороде обсудили вопросы создания Единых центров управления сетями

СЕГОДНЯ 11:34 2019-02-21T11:34:24+03:00

20 февраля в Белгородэнерго состоялось рабочее совещание заместителей главных инженеров – начальников ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

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Реформирование системы оперативно-технологического управления (ОТУ) является одним из ключевых проектов Концепции цифровой трансформации 2030, принятой Советом директоров ПАО «Россети» в конце прошлого года. Проект предусматривает полную автоматизацию и цифровизацию сетевого комплекса и, как следствие, уменьшение времени на ликвидацию аварийных отключений.

В рамках реформы ОТУ все филиалы перейдут на одноуровневую модель управления энергообъектами, и будут созданы единые центры управления сетями. Цифровые каналы связи и современные информационные системы новых ЕЦУС позволят диспетчерскому персоналу в режиме онлайн контролировать состояние электросетевых объектов 0,4-110 кВ, видеть перетоки электроэнергии и мощности, анализировать параметры качества электроэнергии, текущие данные о напряжении у потребителя, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад.

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ИСТОЧНИК KP.RU