Российские и зарубежные металлурги посетили Белгородчину
Участники III Международной конференции «Электросталь: технология, оборудование, материалы» посетили ОЭМК и ЛГОК, входящие в компанию «Металлоинвест»
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В состав делегации вошли 30 специалистов сталеплавильного производства, директоров, менеджеров, руководителей проектов, представляющих ведущие металлургические предприятия России и зарубежья – НЛМК, ММК, Северсталь, Linde Gas Россия, ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi, Tokyo Steel и другие.Гости посетили электросталеплавильный цех ОЭМК, ознакомились с работой дуговых сталеплавильных печей, участков внепечной обработки стали, агрегатов комплексной обработки стали и машин непрерывного литья заготовок.
ИСТОЧНИК KP.RU