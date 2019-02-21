20 студентов стали обладателями персональных стипендий мэра Белгорода

СЕГОДНЯ 10:44 2019-02-21T10:44:10+03:00

Фото пресс-службы управления по взаимодействию со СМИ администрации Белгорода.

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Обладателями персональных стипендий мэра стали 20 студентов высших и среднеспециальных учебных заведений, достигшие особых успехов в учебе, спорте, научной, творческой и общественной деятельности. Стипендии они будут получать в течение всего года по 2 тысячи рублей ежемесячно.

Награждение прошло по четырем номинациям: «Спортивный прорыв», «Интеллектуальная инновация», «Созвездие талантов», «Я - гражданин». В числе стипендиатов победители и призеры престижных международных спортивных соревнований, предметных олимпиад и научно-практических конференций, обладатели гран-при творческих конкурсов.Сертификаты им вручил руководитель аппарата администрации города Владимир Мерзликин.

С полным списком стипендиатов главы администрации Белгорода можно ознакомиться в соответствующем распоряжении.

ИСТОЧНИК KP.RU