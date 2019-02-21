2019-02-21T13:06:19+03:00
Общество

В преддверии Дня защитника Отечества 24 молодых белгородских пристава приняли присягу

Их призвали не пасовать перед трудностями и стойко защищать правопорядок в стране
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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В преддверии праздника Дня защитника Отечества 24 молодых сотрудника белгородской службы судебных приставов в торжественной обстановке приняли присягу. И.о. главного судебного пристава по Белгородской области Денис Казанов обратился к молодой гвардии с пожеланиями честно трудиться на благо государства, не пасовать перед трудностями, стойко защищать правопорядок и законные права граждан. Он подчеркнул, что присяга это не просто слова, это обещание — клятва служить России, служить Закону, которая дана перед товарищами и ветеранами службы!

Ветераны федеральной службы судебных приставов Виктор Кныш и Людмила Караваева поздравили сотрудников и пожелали успехов в профессиональной деятельности.

Член Общественного совета при Управлении, настоятель Свято-Михайловского храма, протоиерей отец Сергей совершил молебен на благословение добрых дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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