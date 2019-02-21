2019-02-21T09:11:03+03:00
Общество

На Белгородскую область обрушилась непогода

21 февраля местами умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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По прогнозу Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 21 февраля на территории области сохранится облачная погода, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег.

Ночью на дорогах гололед, налипание мокрого снега. Утром и днем местами метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем от 4º мороза до 1º тепла.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Белгородской области при нахождении на улице призывает соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода.

При налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач, возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо, теплоснабжении звоните по телефонам экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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