2019-02-20T17:59:07+03:00
Общество

Белгородские спасатели и представители газовой службы проводят рейды безопасности по домам жителей региона

Совместные рейды по проверке квартир и домов с газовым оборудованием позволяют снизить риски возникновения пожаров
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области совместно с представителями газовой службы регулярно проводят рейды по проверке квартир в многоэтажных домах и частных жилых домах с газовым оборудованием. Такие мероприятия позволяют снизить риски возникновения пожаров.

В каждом конкретном случае при выявлении нарушений правил пожарной безопасности сотрудники надзорной деятельности и газовой службы с домовладельцами проводят разъяснительную беседу и инструктажи. Собственникам жилья вручаются памятки о мерах пожарной безопасности.

Главные правила просты: содержите газовую плиту в чистоте, не оставляйте рядом с плитой легковоспламеняющиеся предметы, не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы, не сушите вещи над ними, не используйте газовые приборы для обогрева помещения. В случае утечки – не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и не выключайте освещение, электроприборы, постарайтесь прекратить подачу газа, если это возможно, проветрите помещение и вызовите пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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