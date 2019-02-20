Белгородские энергетики готовятся к половодью

СЕГОДНЯ 16:19 2019-02-20T16:19:05+03:00

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Энергетики Белгорода мониторят паводковую обстановку на своих объектах каждый день. Особое внимание уделяется насосным станциям Белгородской и Губкинской ТЭЦ, расположенным на берегах рек Северский Донец и Осколец, а также котельным, центральным тепловым пунктам и теплосетям в зонах возможного подтопления.

Под пристальным вниманием энергетиков также находятся оползневые участки, работоспособность водостоков, промливневой канализации и дренажных каналов. Для оперативной ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций сформирован запас материалов, техники и оборудования. Оперативный персонал проходит инструктажи и противоаварийные тренировки. Аварийные бригады филиала ведут круглосуточное дежурство.

Отметив, что на период половодья организовано взаимодействие с муниципальными органами власти, подразделениями МЧС, территориальными управлениями по гидрометеорологии, Ростехнадзором.

ИСТОЧНИК KP.RU