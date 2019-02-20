СЕГОДНЯ 15:36 2019-02-20T15:36:42+03:00

В Белгородском регионе планируют потратить 700 миллионов рублей на благоустройство территорий. Фото: "КП" Архив

Территории благоустроят не только в областном центре, но и в районах

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В Белгородской области планируют благоустроить 96 общественных территорий. На проведение этих работ выделят 700 миллионов рублей.

Информация о проведении таких работ появилась на официальном сайте правительства области. Названы 10 муниципальных территорий, где будут благоустроены эти территории: Борисовский, Вейделевский, Краснояружский, Ракитянский, Корочанский, Чернянский районы и Шебекинский, Грайворонский, Старооскольский округа, а также Белгород.

Подчеркивается, что жители городов и районов будут сами решать, какие конкретно общественные территории нужно благоустраивать. Сделано это будет при помощи рейтингового голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU