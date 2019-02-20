Белгородец украл у сестры золотые украшения на 70 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:51 2019-02-20T13:51:21+03:00

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В полицию Старого Оскола обратилась местная 27-летняя жительница, которая рассказала, что из ее шкатулки пропали золотые украшения. Всего, как рассказала потерпевшая, пропало изделий на сумму около 70 тысяч рублей. Во время проверки оказалось, что к краже причастен брат потерпевшей. Золото он успел сдать в ломбард, а деньги потратить.

38-летний брат потерпевшей уже был судим. Кражу он совершил во время очередного визита к матери и сестре. Из шкатулки сестры он незаметно похитил цепочку, два кольца, брошь и серьги. Затем он попрощался с родственниками и ушел.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Любитель чужого золота может распрощаться со свободой на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU