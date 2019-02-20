Белгородские спасатели вызволили из ловушки отчаянно вывшего пса

СЕГОДНЯ 11:49 2019-02-20T11:49:14+03:00

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В Единую дежурно-диспетчерскую службу Алексеевского городского округа позвонили 19 февраля в 11 часов утра. Жители Алексеевки рассказали, что стали свидетелями того, как на улице Мостовой в вентиляционную шахту провалилась собака. Выбраться из ямы глубиной более двух метров самостоятельно она не могла, а поэтому отчаянно выла. Сотрудники МЧС решили помочь вызволить бедное животное.

Спасателям пожарно-спасательной части № 16 города Алексеевка, прибывшим к месту «происшествия», удалось зафиксировать собаку с помощью спасательной веревки и поднять ее на поверхность.

Чуть придя в себя на свободе, пес вырвался из рук своих спасителей и пустился бежать в направлении жилого сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU