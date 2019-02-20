В Белгороде с торгов продадут арестованные автомобили должников

СЕГОДНЯ 10:36 2019-02-20T10:36:23+03:00

Всего будет продано имущество на сумму около 16 миллионов рублей

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В Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях 28 февраля 2019 года на торгах будет реализовано имущество, принадлежавшее должникам.

Торги пройдут по 15 лотам на общую сумму 15 713 931 рублей. В том числе с торгов уйдет:

- грузовой тягач FREIGHTLINER CENTURY 1999 года выпуска (начальная продажная стоимость 343 084 рублей);

- легковой автомобиль НИССАН АЛЬМЕРА 2014 года выпуска (начальная продажная стоимость 345 185 рублей);

- легковой автомобиль РЕНО ЛОГАН 2014 года выпуска (начальная продажная стоимость 270 810 рублей);

- комбайн свеклоуборочный HOLMER T2, 2012 г.в. (начальная продажная стоимость 10 832 400 рублей);

- легковой автомобиль MAZDA 3, 2012 года выпуска (начальная продажная стоимость 425 000 рублей).

С условиями участия в торгах, а также с полным списком реализуемого имущества можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru., tu31.rosim.ru. Торги состоятся 28 февраля 2019 года по адресу: ул. Мокроусова д.6 каб.1.

ИСТОЧНИК KP.RU