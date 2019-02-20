С первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам белгородцы привезли серебро

СЕГОДНЯ 09:46 2019-02-20T09:46:04+03:00

Соревнования проходили в рамках этапа Кубка мира ФИА по бахам «РОССИЯ Северный Лес 2019»

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В Карелии завершился первый этап чемпионата России по ралли-рейдам. Команда АСК «Вираж» занята второе место, успешно заявив о высокой подготовке. Соревнования проходили в рамках этапа Кубка мира ФИА по бахам «Россия Северный Лес 2019».

Команда АСК «Вираж» участвовала в чемпионате России двумя экипажами. В категории «Т2» - на уникальном автомобиле Porsche Cayenne S. В категории «R»» белгородцы выступали на прототипе Toyota LC 80.

Карельские соревнования закончились для белгородских спортсменов весьма успешно! В копилке АСК «Вираж» – второе командное место. В личных зачетах – два третьих места.

Были все шансы на первые места, но на последнем спецучастке были потеряны драгоценные 10 минут. Но чемпионат только начался!

Успешное начало сезона! Фото пресс-службы АСК "Вираж".

Поздравляем спортсменов с успешным стартом нового сезона и желаем дальнейших побед!

ИСТОЧНИК KP.RU