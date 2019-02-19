2019-02-19T16:31:10+03:00
Общество

В Белгороде в выставочном зале «Родина» откроется выставка… кошек

Усатые и хвостатые коты и кошки художника Валерия Кузьминова как раз то, что нужно для весеннего настроения
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы выставочного зала "Родина".Фото пресс-службы выставочного зала "Родина".
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Не случайно Всемирный день кошек приходится на первый день весны. Март вообще прочно ассоциируется с кошками. И накануне, 28 февраля, в выставочном зале «Родина» откроется выставка «Кто сказал м…?», герои которой – это коты и кошки. Посетители выставки смогут воочию убедиться, что герои картин члена Союза художников России Валерия Кузьминова – этот как раз то, что нужно для весеннего настроения.

Отметим, что Валерий Кузьминов рисует не только котов. Это серьезный художник, он работает в технике масляной живописи в жанрах пейзажа, портрета, натюрморта, жанровой картины и в области декоративной росписи в интерьере.

Но все же, любимые герои его картин носят усы, имеют лапы и хвост. Они живут человеческой жизнью, и зритель видит, что коты и кошки очень похожи на людей.

Фото пресс-службы выставочного зала "Родина".

Фото пресс-службы выставочного зала "Родина".

А может, кошачьи физиономии просто настолько выразительны, что способны передать любые человеческие эмоции. А может, кошки, – это любимые и всегда готовые к сотрудничеству модели. В общем, выставка яркая, необычная и немного хулиганская.

Открытие выставки «Кто сказал м…?» состоится 28 февраля в 15:00.

Кстати, совершенно серьезные статистические данные: котики собирают больше всего лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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