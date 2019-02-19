Академик РАН высоко оценил исследования ученых Белгородского госуниверситета в области искусственного интеллекта

СЕГОДНЯ 15:28 2019-02-19T15:28:35+03:00

Фото Управления по связям с общественностью и СМИ НИУ "БелГУ".

Директор федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук, профессор Игорь Соколов принял участие в работе Зимней школы будущего аспиранта

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Визит почетного гостя состоялся в рамках Зимней школы будущего аспиранта НИУ «БелГУ». Научный руководитель института инженерных и цифровых технологий, академик РАН, профессор, директор Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН Игорь Соколов принял участие в научном семинаре «Теория и практика применения методов искусственного интеллекта». Академик высоко оценил уровень фундаментальных исследований и прикладных разработок, выполняемых в НИУ «БелГУ».

Особый интерес у сотрудников и студентов института вызвала тема разработки отечественных интеллектуальных систем, реализуемой в рамках программы развития искусственного интеллекта в России.

ИСТОЧНИК KP.RU