Белгородцы вновь в числе победителей конкурса «Инженер года-2018»

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-19T14:58:36+03:00

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Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится с 2000 года с целью привлечения внимания общественности к профессии инженера и повышения ее статуса. Его учредителями, в частности, являются Российский Союз научных и инженерных общественных организаций, Международный Союз научных и инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук имени А.М. Прохорова, Межрегиональный общественный фонд содействия научно-техническому прогрессу. Сотрудники Белгородэнерго неоднократно принимали участие в конкурсе и становились его победителями.

В этом году ведущий инженер управления производственной безопасности и производственного контроля Марина Парамонова удостоена почетного звания «Профессиональный инженер России». Мастер бригады по диагностике электрооборудования Краснояружского РЭС Сергей Шопинский стал победителем отборочного тура по версии «Инженерное искусство молодых» (для молодых специалистов в возрасте до 30 лет).

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ИСТОЧНИК KP.RU