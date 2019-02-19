2019-02-19T14:50:33+03:00
Общество

100 юных белгородцев будут получать стипендию мэра

Талантливым школьникам вручили сертификаты на получение персональных стипендий в размере 1 тысячи рублей
Дарья КЛОПОВСКАЯ
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Фото пресс-службы белгородской городской администрации.Фото пресс-службы белгородской городской администрации.
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В здании администрации города 18 февраля прошло торжественное награждение 100 лучших школьников, которые завоевали право получать стипендию мэра Белгорода. Учащихся поощрили в четырех номинациях: «Успех», «Талант», «Триумф» и «Олимп». В течение года стипендиаты будут получать ежемесячно по 1 тысяче рублей.

Среди стипендиатов – победители и призеры заключительного и регионального этапа ряда предметных олимпиад, ученики Шуховского лицея Кристина Дрозд и Вячеслав Сурков, учащаяся гимназии №3, обладатель гран-при и лауреат международных музыкальных фестивалей и конкурсов Татьяна Бавыкина, ученик Центра образования №15 «Луч», многократный победитель первенств мира, Европы и России по грэпплингу Егор Солодовников.

Отметим, что вручение сертификатов на получение персональных стипендий проводится ежегодно. С 2006 года персональную стипендию получили почти 1300 белгородских школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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