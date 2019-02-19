2019-02-19T13:57:25+03:00
Общество

В Белгороде на Харьковской горе появится новая улица

4 миллиона рублей планируют потратить на разработку проекта строительства
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде на Харьковской горе появится новая улица.В Белгороде на Харьковской горе появится новая улица.Фото: "КП" Архив
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Четырехполосная дорога длиной 0,6 километров должна появиться в районе Харьковской горы Белгорода. Разработку проектной документации строительства автомобильной дороги от бульвара Юности к улице Молодежной заказало Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области. Максимальная цена контракта – 4 018 445 рублей.

Автомобильную дорогу будут строить в рамках программы совершенствования и развития транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы. Это будет магистральная улица районного значения.

В точение 45 дней после заключения контракта подрядчик обязан разработать проект. Деньги выделят из бюджета Белгородской области. 22 марта будут подведены результаты открытого конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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