2019-02-19T12:13:31+03:00
Общество

В Белгородской области активизировались лжегазовики

В регионе участились случаи мошенничества, связанные с продажей сигнализаторов загазованности
Ирина ТАРАСОВА
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В регионе участились случаи мошенничества, связанные с продажей сигнализаторов загазованности.В регионе участились случаи мошенничества, связанные с продажей сигнализаторов загазованности.Фото: "КП" Архив
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В Белгородском регионе участились случаи обмана доверчивых граждан, когда мошенники представляются сотрудниками региональной газораспределительной компании. Лжегазовики предлагают белгородцам прибор, который якобы реагирует на присутствие в воздухе природного газа (метана), пропана и других газов.

Обманутые граждане, купившие прибор, рассказывают, что продавцы представляются сотрудниками газовой службы и крайне настойчиво рекомендуют оборудовать дома якобы сигнализаторами загазованности. В случае отказа грозят прекращением подачи газа, ссылаясь на несуществующие законы и другие правовые акты.

Региональная газораспределительная компания официально заявляет, что их сотрудники не имеют никакого отношения к распространению сигнализаторов загазованности. И, конечно, сотрудники региональной распределительной компании не ходят по домам с целью реализации того или иного товара.

Белгородцам советуют быть более бдительными. В случае неправомерных действий продавцов обращаться в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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