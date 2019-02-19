47-летний белгородец по неосторожности убил свою мать
81-летняя женщина сделала сыну замечание по поводу его злоупотребления спиртным
47-летний белгородец по неосторожности убил свою мать.Фото: "КП" Архив
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47-летнему белгородцу предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В пресс-службе Следственного комитета по Белгородской области сообщили, что во 81-летняя женщина сделала замечание сыну по поводу злоупотребления спиртным. И получила в ответ множественные удары.
От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась в больнице Белгорода.
Обвиняемого заключили под стражу, ведется расследование уголовного дела до выяснения всех обстоятельства произошедшего, сообщают в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU