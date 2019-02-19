2019-02-19T10:20:53+03:00
Общество

Студенты Белгородского госуниверситета выиграли первенство по армрестлингу

В чемпионате России по армспорту среди юниоров студенты НИУ «БелГУ» завоевали золотые медали
Ирина ТАРАСОВА
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Студенты Белгородского госуниверситета выиграли первенство по армрестлингу.Студенты Белгородского госуниверситета выиграли первенство по армрестлингу.Фото: "КП" Архив
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Первенство России по армрестлингу состоялось в подмосковном городе Чехов. В соревнованиях приняли участие более шестисот спортсменов из 57 регионов Российской Федерации. По мнению экспертов, это самые престижные состязания среди юниоров, по результатам которых формируется сборная команда России для участия в чемпионате Европы и мира.

Белгородскую область представляли 4 спортсмена, двое из них - студенты факультета физической культуры педагогического института НИУ «БелГУ» Михаил Кудряшов и Ксения Иванчук.

Михаил занял первые места в борьбе левой и правой рукой, был первым и в сумме, выполнив таким образом норматив мастера спорта России. Ксения Иванчук стала чемпионкой в борьбе левой рукой и показала третий результат в сумме.

Белгородские студенты вошли в основной состав сборной России, и теперь будут готовиться к чемпионату Европы и мира, которые пройдут в Греции и Польше. Отметим, что тренируются спортсмены под руководством тренеров Михаила Филатова и Игоря Никулина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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