2019-02-19T09:23:57+03:00
Общество

В Валуйском районе на земельный участок, дом и автомобиль должника наложен арест

За неуплату кредитов арестовано имущество на общую сумму около 2 миллионов рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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На исполнении в Валуйском районном отделе судебных приставов по Белгородской области находятся 3 исполнительных производства о взыскании кредитной задолженности на общую сумму свыше 1 миллиона 900 рублей. Так как задолженность добровольно и в установленные сроки не оплачена, судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного исполнения. Приставы вынесли запреты на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества должника (земельный участок, жилой дом, а также автомобиль «Toyota RAV4» 2013 года выпуска).

Должнику было вручено требования о предоставлении автотранспорта для составления акта описи и ареста. Однако это требование он проигнорировал. Тогда был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве» с назначением штрафа в размере 1000 рублей.

Кроме того, судебным приставом-исполнителем было принято решение о розыске автомобиля «Toyota RAV4». Автомобиль разыскали, на него наложили арест и поместили на специализированную стоянку.

Теперь, если должник в течение 10 дней не погасит задолженность, то после прохождения процедуры оценки автотранспорт будет принудительно реализован. Кроме этого, должнику придется оплатить еще и исполнительский сбор в размере 149 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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