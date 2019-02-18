С фестиваля «Маланья Зимняя» можно было отправить бесплатную почтовую открытку

СЕГОДНЯ 17:47 2019-02-18T17:47:02+03:00

Всего за время проведения «Маланьи Зимней» белгородцы отправили и оставили себе на память более 400 открыток

Изменить размер текста: A A

16 февраля в парке регионального значения «Ключи» Прохоровского района прошел IV Фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья Зимняя». На фестивале работало импровизированное отделение почтовой связи, которое подарило всем гостям и участникам возможность отправить своим близким бесплатные почтовые открытки, посвященные 65-летию Белгородской области. Всего за время проведения «Маланьи Зимней» белгородцы отправили и оставили себе на память более 400 открыток.

Свой «офис» импровизированное почтовое отделение развернуло неподалеку от главной площадки фестиваля. Всем гостям и участникам были представлены почтовые карточки и конверты с видами города, марки, сувенирная и брендированная продукция. Открытку было достаточно опустить в стоящий рядом почтовый ящик. Также для всех желающих почтовики провели мастер-класс по оформлению и заполнению почтовых карточек.

ИСТОЧНИК KP.RU