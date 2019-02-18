Белгородские старшеклассники могут поучаствовать во Всероссийской олимпиаде школьников ПАО «Россети»

СЕГОДНЯ 16:52 2019-02-18T16:52:29+03:00

Белгородэнерго при поддержке департамента образования области приглашает учеников 9 и 10 классов проверить свои знания в точных науках

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Состязание будет организовано одновременно в 76 регионах страны в два этапа: на региональном и федеральном уровнях.

Первый отборочный тур Олимпиады пройдет 2 и 3 марта на базе БГТУ им. Шухова. Ребятам предстоит выполнить задания по физике, математике и информатике. Победители и призеры станут участниками финального этапа и посоревнуются со своими сверстниками из других регионов в решении прикладных комплексных заданий (кейсов) из сферы электроэнергетики. Подведение итогов и награждение победителей и призеров состоится в мае.

Лучшие школьники станут участниками энергетической проектной смены, а кроме того, получат возможность войти в кадровый резерв дочерних компаний «Россетей».

Заявки на участие следует присылать на электронную почту belregolimp@yandex.ru (контактное лицо от департамента образования — Ковалевская Евгения Геннадиевна, тел. 8 (4722) 32-42-87). С положением и формой заявки можно ознакомиться на сайте «Олимпиады школьников Белогорья» http://olymp.beluno.ru/ и в группе олимпиады в социальной сети «В контакте»: https://vk.com/club158522254.

Всероссийская олимпиада школьников ПАО «Россети» проводится второй год подряд. Главная цель состязания – поиск одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению, увлеченных энергетикой молодых людей, планирующих связать свое будущее с электроэнергетической отраслью. В прошлом году в олимпиаде приняли участие более трех тысяч школьников из разных уголков России, 48 учащихся стали победителями и призерами, в их числе десятиклассники белгородского лицея № 9 Анна Арчибасова и Роман Тодоров.

ИСТОЧНИК KP.RU