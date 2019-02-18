Судебные приставы тряхнули должников на Белгородском центральном рынке

СЕГОДНЯ 16:49 2019-02-18T16:49:24+03:00

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Белгородские судебные приставы совместно с сотрудниками налоговой службы провели рейдовое мероприятие на рынке «Центральный» по должникам — индивидуальным предпринимателям. В итоге 4 предпринимателя оплатили свои долги прямо на месте через POS-терминал на общую сумму 43 тысячи рублей.

Еще на имущество 4 предпринимателей судебные приставы наложили арест. Арестованное имущество было оставлено должникам на ответственное хранение с предупреждением об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ в случае растраты, сокрытия, отчуждения или передачи арестованного имущества третьим лицам.

Приставы предупредили, что если должники в течение 10 дней не погасят задолженность или не примут меры к самостоятельной реализации, то после прохождения процедуры оценки арестованное имущество будет принудительно реализовано.

ИСТОЧНИК KP.RU