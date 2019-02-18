2019-02-18T15:37:03+03:00
Общество

Белгородские школьники на «уроках цифры» изучат особенности искусственного интеллекта

Всероссийская акция проходит среди учащихся 1-11 классов
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские школьники на «уроках цифры» изучат особенности искусственного интеллекта.Белгородские школьники на «уроках цифры» изучат особенности искусственного интеллекта.Фото: "КП" Архив
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Цель всероссийской акции - повысить интерес школьников к изучению информатики и программирования, а также способствовать развитию у них ключевых знаний цифровой экономики. Темой "Уроков цифры" станет "Искусственный интеллект и машинное обучение". В некоторые учебные заведения области на занятия придут представители областных IT-компаний и сотрудники департамента цифрового развития. К примеру, в лицее № 32 «урок цифры» проведет заместитель начальника департамента цифрового развития Белгородской области Олег Кравченко.

"Уроки цифры" пройдут в школах Белгородской области с 25 февраля по 3 марта. А в дальнейшем такие уроки обещают сделать регулярным и проводить ежемесячно до мая 2019 года.

Темами следующих «уроков цифры» станут нейросети, управление проектами и безопасность в интернете. Эти направления соответствуют приоритетам федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

ИСТОЧНИК KP.RU

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