В Белгородском регионе на 100 браков приходится 87 разводов

СЕГОДНЯ 14:29 2019-02-18T14:29:52+03:00

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На статистику браков и разводов в Белгородском регионе обратили внимание в Белгородской областной Думе. Глава комитета по бюджету и финансам Николай Незнамов сообщил, что в регионе на 100 браков приходится 87 разводов. А в январе, согласно статистике управления записи актов гражданского состояния Белгородской области, в регионе заключено 416 браков. При этом оформлено 544 развода.

Чиновник выразил удивление, что в государстве не бьют по этому поводу тревогу, подчеркнув: «Я изучил статистику и пришёл к выводу, что мы уверенно идём к распаду института семьи», — цитируют чиновника в сообществе «Белгород – это интересно».

ИСТОЧНИК KP.RU