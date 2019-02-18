2019-02-18T11:12:26+03:00
Звезды

В Белгород приедет Никас Сафронов, чтобы лично презентовать свою выставку

С 1 марта в художественном музее откроется выставка известного мастера под названием «Тайна света»
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгород приедет Никас Сафронов, чтобы лично презентовать свою выставку. Фото Белгородского художественного музея.В Белгород приедет Никас Сафронов, чтобы лично презентовать свою выставку. Фото Белгородского художественного музея.
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В Белгороде 1 марта откроется персональная выставка известного российского художника Никаса Сафронова под названием «Тайна света». Автор приедет в областной центр, чтобы лично презентовать выставку своих картин.

Белгородцы и гости города смогут увидеть более 80 живописных и графических работ. Они были созданы в период с конца 1990-х годов до 2018 года. Художественный полотна выполнены в различных жанрах: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции.

Посетители смогут увидеть полотна, выполненные в уникальном авторском стиле «Dreаm vision» (пейзаж «Утренняя прогулка на гондолах», сюжетная картина «Коррида»). Художник представит также свои знаменитые архитектурные пейзажи, о которых говорят, что они проникнуты тайной, духом разных эпох («Палитра дня»).

Выставка в художественном музее будет работать со 2 марта до 7 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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