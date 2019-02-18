СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-18T13:40:02+03:00

В Старом Осколе пройдет турнир выходного дня по теннису в честь женщин. Фото из открытых источников.

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В Старом Осколе 3 марта теннисный центр «ТенХауС» совместно со старооскольской федерацией тенниса проведут турнир выходного дня в парном смешанном разряде (микст). Соревнования будут посвящены Международному женскому дню 8 марта

Соревнования будут проводиться 3 марта 2019 года на кортах МАУ ТЦ «ТенХауС». Начало турнира с 10:00. Жеребьевка пройдет в 09:30.

Стартовый взнос с каждой пары 1200 рублей.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются по тел. (4725) 480-480 и (4725) 390-520, а также по электронной почте: oskol-tennis@yandex.ru

ИСТОЧНИК KP.RU