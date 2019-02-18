В Старом Осколе пройдет турнир выходного дня по теннису в честь женщин
Соревнования пройдут в канун праздника 8 Марта
В Старом Осколе пройдет турнир выходного дня по теннису в честь женщин. Фото из открытых источников.
Изменить размер текста:
В Старом Осколе 3 марта теннисный центр «ТенХауС» совместно со старооскольской федерацией тенниса проведут турнир выходного дня в парном смешанном разряде (микст). Соревнования будут посвящены Международному женскому дню 8 марта
Соревнования будут проводиться 3 марта 2019 года на кортах МАУ ТЦ «ТенХауС». Начало турнира с 10:00. Жеребьевка пройдет в 09:30.
Стартовый взнос с каждой пары 1200 рублей.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются по тел. (4725) 480-480 и (4725) 390-520, а также по электронной почте: oskol-tennis@yandex.ru
ИСТОЧНИК KP.RU