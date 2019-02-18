2019-02-18T10:40:37+03:00
Общество

Энергетики предупреждают белгородцев об опасности полетов вблизи ЛЭП

Причиной трагедии могут стать ошибки в пилотировании, сложные метеоусловия или стечение обстоятельств
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Житель Белгородской области, занимающийся мотодельтапланеризмом, не справился с управлением воздушным судном и в процессе приземления столкнулся с принадлежащей сельхозпредприятию воздушной линией 10 кВ. Человек не пострадал, так как ЛЭП с сезонной нагрузкой по счастливой случайности оказалась обесточенной. В противном случае человек мог погибнуть.

В ясную погоду и на открытой местности провода и опоры ЛЭП хорошо видны. В сумерках или непогоду на высоте менее 100 метров ВЛ обладают низкой контрастностью и сливаются с окружающим фоном.

Чтобы не попасть в охранную зону ВЛ или подстанций 6-110 кВ, необходимо досконально изучить маршрут, обращая внимание на расположение энергообъектов. При полетах на низких высотах и в холмистой местности в условиях плохой видимости нельзя маневрировать над проводами. В случае аварийной ситуации воздухоплавательный аппарат следует любым способом увести подальше от ЛЭП, так как самая жесткая посадка безопаснее попадания под высоковольтное напряжение.

Если столкновение все же произошло, нужно покинуть судно, не дотрагиваясь до его металлических частей. Ни в коем случае нельзя одновременно держаться за корпус аппарата, каркас дельтаплана, фал шара и стоять на земле, либо касаться сразу двух высоковольтных проводов: все это несет человеку смертельную угрозу.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» напоминает: в охранных зонах ЛЭП опасно использовать (запускать) любые летательные аппараты, сажать на провода ВЛ планеры, самолеты, дельтапланы, парашюты, парапланы, кайты и другие летательные средства. Со своей стороны специалисты Белгородэнерго готовы оказать помощь в проведении инструктажей и занятий по электробезопасности заинтересованным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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